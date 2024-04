Tanti auguri Final Fantasy 6! Il capolavoro Square compie 30 anni, sognando il remake

Final Fantasy VI, uno dei migliori JRPG mai creati e considerato ancora oggi da molti come il più grande Final Fantasy mai realizzato, spegne oggi 30 candeline: era il 2 aprile del 1994 quando il capolavoro Square diveniva realtà su Super Nintendo in Giappone, scrivendo la storia dei videogiochi.

Complice una storia appassionante, un ricchissimo cast di personaggi indimenticabile, un mondo di gioco evocativo e una giocabilità apice di quanto mostrato dalla serie fino a quel momento, Final Fantasy VI ha lasciato un segno indelebile del suo passaggio gettando le basi per il futuro dei giochi di ruolo di matrice nipponica, regalando emozioni uniche a tutti i fan che lo hanno vissuto nelle sue diverse edizioni pubblicate nel corso del tempo. Dopo il debutto sul suolo nipponico il gioco sbarcherà anche negli Stati Uniti nell'ottobre del 1994 con un nome differente, Final Fantasy III: all'epoca infatti, complice l'iniziale esclusività giapponese di alcuni episodi (il secondo, il terzo e il quinto nello specifico), Square non seguiva l'esatta numerazione della serie per le conversioni occidentali in modo così da non generare confusione. Ciò cambierà a partire dal successivo Final Fantasy VII per PlayStation, arrivato in occidente con la giusta numerazione.

In Europa si dovrà aspettare fino al marzo del 2002 prima di vedere Final Fantasy VI sbarcare sul territorio, attraverso il porting PS1. Negli anni successivi ne verranno pubblicate diverse riedizioni e porting su numerose piattaforme, comprese la versione per Game Boy Advance e la più recente Final Fantasy VI Pixel Remastered. Sono in tanti però a sognarne un remake in chiave moderna del gioco, compresi nomi di spicco all'interno di Square Enix: ad esempio Yoshinori Kitase amerebbe fare Final Fantasy 6 Remake, aggiungendo che anche tanti altri dipendenti della compagnia condividono il suo stesso pensiero.

Lo stesso Yoshinori Kitase ha tuttavia anche specificato che un remake di Final Fantasy 6 richiederebbe almeno 20 anni di lavoro considerata la sua enorme mole di contenuti ed il vastissimo party a disposizione. Sembra dunque estremamente difficile che un simile progetto possa concretizzarsi in futuro, intanto però non ci resta che festeggiare il trentennale dell'immenso Final Fantasy VI, magari rigiocando una delle sue diverse edizioni distribuite nel corso di questi tre decenni.

