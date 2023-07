Tanti auguri Final Fantasy 9! Il classico per PS1 compie 23 anni, a quando il remake?

Sebbene già da diverso tempo si susseguono rumor sull'esistenza di Final Fantasy 9 Remake, il progetto finora non si è concretizzato e nessun indizio è stato diffuso in merito da Square Enix. In ogni caso oggi è una giornata speciale per i fan dell'iconico JRPG pubblicato originariamente sulla prima PlayStation.

Il 7 luglio del 2000, ben 23 anni fa, Final Fantasy IX faceva il suo esordio in Giappone, per poi arrivare anche in Europa e Stati Uniti a cavallo tra la fine del 2000 e l'inizio del 2001: i fan facevano per la prima volta la conoscenza di Zidane Tribal e della sua grande avventura attraverso un mondo fantasy dalle atmosfere medievali, un ritorno alle origini dopo l'impostazione più futuristica di Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII.

Acclamato da critica e pubblico, e capace di vendere oltre 5.5 milioni di copie, Final Fantasy IX viene considerato da molti come uno dei migliori Final Fantasy mai realizzati, capace di spingere davvero al limite le potenzialità della prima console casalinga di Sony. Molti anni dopo verrà poi convertito anche su PC e piattaforme più recenti quali PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Alla luce delle voci di corridoio da tempo presenti in rete, chissà se prima o poi ne vedremo davvero un rifacimento: secondo il noto insider Jeff Grubb Final Fantasy 9 Remake sarebbe simile a Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, dunque un rifacimento molto fedele all'originale ma al tempo stesso più elaborato di una semplice Remastered. Sarà davvero così?