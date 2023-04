Tanti auguri GTA 4! Il kolossal Rockstar compie 15 anni, i fan chiedono una Remaster

Mentre in rete impazza la discussione per l'ennesima infornata di rumor sull'imminente annuncio di GTA 6, gli appassionati della serie di Grand Theft Auto si riuniscono sui social per celebrare il quindicesimo anniversario dal lancio di GTA 4.

Pubblicata il 29 aprile del 2008 su Xbox 360 e PlayStation 3, l'odissea criminale a mondo aperto con protagonista l'ex militare serbo Niko Bellic è stato accolto in maniera entusiastica dalla stampa di settore e dai fan della saga di Rockstar Games.

Le 3,6 milioni di copie vendute nel solo giorno di lancio, e le oltre 25 milioni di copie commercializzate nei cinque anni successivi, hanno contribuito a fare di GTA 4 un vero e proprio fenomeno sociale superato (per alcuni solo dal punto di vista meramente economico) dal successivo Grand Theft Auto V. L'impatto culturale dello sparatutto a mondo aperto di Niko Bellic, e della relativa modalità multiplayer, fu tale da spingere diverse autorità internazionali a censurare il titolo, con la stampa generalista ben disposta a fare da grancassa mediatica alle associazioni di consumatori impegnate in 'campagne di sensibilizzazione e moralizzazione' per denunciare l'impatto sulle giovani generazioni del realismo delle scene di violenza rappresentate nel gioco, come le sparatorie o la ricostruzione degli incidenti con le automobili e i tamponamenti dei pedoni con un motore fisico tuttora attuale.

Tra i tanti commenti pubblicati dalla community per festeggiare questa importante ricorrenza, sono molti i messaggi condivisi da chi ritiene che sia ormai giunto il tempo, per Rockstar, di riportare in auge l'ormai storica odissea di Niko Bellic sviluppando un remake o una versione rimasterizzata del kolossal ambientato a Liberty City. A tal proposito, vi consigliamo di leggere questo nostro speciale su GTA 4 e i motivi per aspettarne il possibile ritorno su PS5, come pure su PC e Xbox Series X|S.