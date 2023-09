Tanti auguri GTA Online! 10 anni di storia del multiplayer di GTA 5 in pillole

Dopo aver festeggiato i 10 anni di Grand Theft Auto 5 con un mare di bonus di GTA Online, gli appassionati dell'esperienza multiplayer free roaming di Rockstar Games si apprestano a celebrare il decimo anniversario dall'apertura dei server di GTA Online.

Il prossimo 1 ottobre, infatti, ricorre il decimo anniversario del lancio della componente in rete di GTA 5, di conseguenza per il team Rockstar è il momento perfetto per ripercorrere idealmente la storia del kolossal multiplayer ricordando i record e i momenti più rappresentativi di questa ormai iconica esperienza a mondo aperto.

L'elenco stilato dalla Grande R è la rappresentazione plastica dell'importanza di GTA Online nell'industria dell'intrattenimento (non solo videoludico). Nel corso dei suoi primi dieci anni, i server di GTA Online sono stati il fulcro dell'evoluzione del settore e un punto fermo della community, con eventi mondiali ed esperienze interattive che hanno coinvolto star internazionali e milioni di appassionati:

GTA Online si è evoluto per abbracciare tre generazioni di console

Sono stati lanciati oltre 40 aggiornamenti gratuiti che hanno introdotto regolarmente dei nuovi contenuti e tantissime attività inedite

che hanno introdotto regolarmente dei nuovi contenuti e tantissime attività inedite GTA Online ha ospitato la premier mondiale di Dr. Dre dal 2015 e fatto da sfondo a collaborazioni con Eminem, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Anderson.Paak e altri

e altri I giocatori hanno potuto ascoltare 25 stazioni radio che abbracciano generi diversi come hip-hop, funk, soul, jazz, house, reggae, pop, rock classico e country, condotte da artisti del calibro di ROSALÍA, Julian Casablancas, Big Boy, Kenny Loggins, Joy Orbison , Flying Lotus e molti altri

che abbracciano generi diversi come hip-hop, funk, soul, jazz, house, reggae, pop, rock classico e country, condotte da artisti del calibro di ROSALÍA, Julian Casablancas, Big Boy, Kenny Loggins, Joy Orbison , Flying Lotus e molti altri Con GTA Online, Rockstar ha portato l' esperienza dei nightclub del mondo reale all'interno dell'universo di Grand Theft Auto, offrendo ai giocatori l'opportunità di festeggiare insieme a una serie di DJ di livello mondiale come Solomun, The Blessed Madonna, Tale of Us, Keinemusik, Palms Trax e altri

del mondo reale all'interno dell'universo di Grand Theft Auto, offrendo ai giocatori l'opportunità di festeggiare insieme a una serie di DJ di livello mondiale come Solomun, The Blessed Madonna, Tale of Us, Keinemusik, Palms Trax e altri GTA Online ha fatto da sfondo all'apertura del Diamond Casino and Resort e alle missioni offerte con le rapine da organizzare dall' isola di Cayo Perico

e alle missioni offerte con le rapine da organizzare dall' In dieci anni sono stati introdotti tantissimi miglioramenti all'esperienza di gioco e alla 'qualità di vita', come il sistema delle Carriere di GTA Online, l'aggiunta delle armature alla ruota delle armi, un'opzione alternativa di controllo dello sprint e molto altro ancora

E voi, quali ricordi vi legano maggiormente a GTA Online nei dieci anni trascorsi nell'universo multiplayer di Grand Theft Auto V? Chi vi scrive ha trascorso decine di ore a gareggiare a bordo dei bolidi più disparati, ma la poliedrica esperienza di gioco offerta da GTA Online ha saputo rispondere alle richieste e alle esigenze più disparate di milioni di appassionati.