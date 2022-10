Tanti auguri GTA Vice City! L'avventura di Tommy Vercetti compie 20 anni

Ricordate la prima volta che avete messo piede nella sgargiante e malavitosa Città del Vizio di Rockstar Games? Sembra ieri, eppure sono passati già vent'anni: tanti auguri Grand Theft Auto: Vice City!

Oggi 29 ottobre 2022 si celebra il ventesimo anniversario del lancio di Grand Theft Auto: Vice City in Nord America, avvenuto originariamente in esclusiva PlayStation 2. Noi europei fummo costretti ad attendere qualche giorno in più - fino all'8 novembre 2002 per la precisione - ma quella di oggi rimane ugualmente una ricorrenza di rilevanza storica internazionale.

Nato e sviluppato sull'onda del successo di GTA 3, che ebbe il pregio di traghettare la serie nella meraviglia della terza dimensione, la storia dell'ascesa di Tommy Vercetti sulla vetta della criminalità è entrata nella storia dei videogiochi, esattamente come i capelli cotonati, gli eccessi e i vestiti dai colori improbabili degli anni '80 fotografati da Rockstar North. In ogni caso, per buona pace del malavitoso italoamericano interpretato dal compianto Ray Liotta (venuto a mancare a maggio di quest'anno), la protagonista assoluta è Vice City, una metropoli dall'espansione incontrollata che si estende dallo sfarzo del centro ai ghetti della periferia, dalla spiaggia assolata alle paludi umide, che secondo alcuni rumor sarebbe destinata a fare da sfondo anche al futuro Grand Theft Auto 6.

L'anno scorso Grand Theft Auto: Vice City è tornato assieme al terzo capitolo e a San Andreas nella Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, facendo sfoggio di migliorie grafiche e aggiornamenti al sistema di controllo che lo hanno riportato al passo dei tempi. In tempi ancor più recenti è entrato a far parte della selezione dei giochi di ottobre per PlayStation Plus Extra e Premium.

Godetevi l'iconico filmato introduttivo e poi fiondatevi nei commenti per raccontarci qual è il vostro ricordo più bello legato a GTA: Vice City.