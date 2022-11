Tanti auguri Half-Life 2: 18 anni fa Gordon Freeman si risvegliava su PC

"Si svegli, mister Freeman" è divenuta oggi una frase meme, complice in particolare l'esilarante doppiaggio italiano dell'epoca, tuttavia era con queste parole di G-Man rivolte al protagonista Gordon Freeman che prendeva il via Half-Life 2, ancora adesso considerato uno dei più grandi capolavori della storia videoludica.

Esattamente 18 anni fa, il 16 novembre del 2004, il classico di Valve faceva il suo esordio su PC ridefinendo il concetto di FPS e regalando ai giocatori un'avventura profonda, immersiva e graziata da un gameplay studiato nel minimi dettagli, che sfruttava in maniera sapiente la fisica realistica dei numerosi elementi interattivi presenti su schermo. Half-Life 2 venne elogiato praticamente all'unanimità da critica e pubblico nella sua versione originale, per poi sbarcare nel 2005 anche sulla prima Xbox grazie ad una conversione realizzata a regola d'arte.

Negli anni successivi Valve pubblicherà anche due apprezzate espansioni del gioco, Episode One ed Episode Two, raccolte poi assieme al gioco base all'interno del celebre The Orange Box (raccolta comprensiva anche di Portal e Team Fortress 2). Tuttavia, nonostante le innumerevoli richiesti degli appassionati, Valve non ha mai realizzato il tanto desiderato Half-Life 3, cancellando al contrario diversi progetti collegati al brand (tra cui anche l'espansione Episode Three sempre collegata al secondo episodio).

Il brand è tornato in auge grazie ad Half-Life Alyx nel 2020, un progetto pubblicato su PC e pensato interamente per la VR capace di ottenere grandi consensi. Mentre si attendono novità sulla possibile versione PlayStation VR2 di Half-Life Alyx, nel recente passato Valve ha lasciato intendere che non passeranno altri 13 anni prima di vedere un nuovo Half-Life in azione.

Per adesso non resta che celebrare uno dei videogiochi più importanti di sempre: quali ricordi avete dell'iconica avventura di Gordon Freeman?