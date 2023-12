Tanti auguri Kojima Productions! Lo studio di Hideo Kojima compie 8 anni

Il 16 dicembre 2015 la nuova Kojima Productions di Hideo Kojima diventava realtà in quel di Tokyo, dando il via alla nuova fase della carriera dell'iconico game designer. E seppur con un giorno d'anticipo, Kojima festeggia l'ottavo anniversario della sua compagnia raccogliendo gli auguri di diversi personaggi famosi.

A congratularsi per l'anniversario ci sono tra gli altri non soltanto attori come Elijah Wood o il giornalista e presentatore Geoff Keighley, ma anche Hunter Schafer e Udo Kier, tra i protagonisti del gioco horror OD di Hideo Kojima mostrato ai Game Awards 2023. Per Kojima ed il suo team è dunque un momento di festeggiamenti, pur senza perdere di vista il focus sui nuovi giochi dello studio attualmente in sviluppo.

Oltre a OD per Xbox, infatti, Kojima Productions sta lavorando a Death Stranding 2, la cui uscita su PlayStation 5 secondo le voci di corridoio potrebbe avvenire entro il 2025. L'attuale Kojima Productions ha finora all'attivo solo il primo Death Stranding, pubblicato originariamente su PlayStation 4 nel 2019 e poi arrivato negli anni successivi anche su PS5 e PC attraverso la versione Director's Cut.

Lo studio attuale indipendente non va infine confuso con l'originale Kojima Productions interna a Konami, fondata nell'aprile 2005 e poi chiusa nel marzo del 2015 dopo l'addio di Kojima alla sua vecchia azienda.