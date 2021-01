Tanti auguri Melina Juergens: l'attrice di Senua's Saga Hellblade 2 compie 30 anni

Mentre continuano a lavorare a Hellblade 2, Project Mara e The Insight Project, i ragazzi di Ninja Theory si sono presi una pausa per augurare un felice compleanno a Melina Juergens, la talentuosa attrice che ha interpretato Senua, la guerriera pitta che abbiamo incontrato per la prima volta mentre era in viaggio verso il regno di Helheim.

"Un grandissimo buon compleanno alla nostra Melina Juergens, che ha lavorato duramente dietro le quinte su Senus's Saga: Hellblade II e Project: MARA", si legge sui profili social dello studio inglese. Nata nel 1991, la Juergens compie oggi trent'anni, un traguardo importantissimo per la giovane attrice di origini tedesche. Dopo l'interpretazione di Senua in Hellblade: Senua's Sacrifice, che le è valsa numerosi premi e l'affermazione nel mondo videoludico, ha rinnovato il proprio rapporto di collaborazione con Ninja Theory partecipando anche al seguito, Senua's Saga: Hellblsde II, e all'horror Project: MARA, attualmente in via di sviluppo.

Entrambi i titoli sono ancora privi di una data d'uscita, ma dal messaggio di auguri degli sviluppatori si evince che il lavoro della Juergens è terminato, quindi è possibile considerare le riprese in sala mo-cap come terminate. Senua's Saga: Hellblade 2 è stato annunciato poco più di un anno fa, durante la cerimonia ei Game Awards 2019, configurandosi fin da subito come uno dei giochi più promettenti per Xbox Series X (Ninja Theory, ricordiamo, fa parte degli Xbox Game Studios). Da allora il gioco non si più fatto vedere, e ci aspettiamo un suo ritorno sulle scene da un momento all'altro, specialmente dopo l'interruzione del supporto di Bleeding Edge, un gioco che non ha riscosso il successo sperato. Ne approfittiamo per segnalarvi che tra le nostre pagine trovate 5 curiosità su Melina Juergens, l'attrice di Hellblade.