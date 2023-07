Tanti auguri Nintendo Famicom! Il 'NES giapponese' compie 40 anni

In un afoso pomeriggio di metà luglio del 1983 i consumatori giapponesi videro approdare sul mercato il Famicom, una console che contribuì a dare vita all'attuale industria dell'intrattenimento videoludico.

A quarant'anni esatti di distanza da quel fatidico giorno, gli appassionati di videogiochi si affacciano sui social e sui forum di settore per festeggiare questa importante ricorrenza e celebrare l'eredità del Famicom, il 'papà giapponese' del NES che ha fatto la fortuna di Nintendo e gettato le solide fondamenta su cui l'azienda asiatica ha poi costruito il proprio successo internazionale grazie al Nintendo Entertainment System e alle successive piattaforme casalinghe e portatili.

Come facilmente prevedibile, anche la divisione nipponica di Nintendo si è attivata per celebrare il quarantesimo anniversario dell'uscita del mitico "Family Computer", dando il via a una serie di iniziative sui social culminate nella realizzazione di uno splendido sito che ripercorre la storia, i ricordi e i record del Famicom.

"Nel corso del prossimo anno pubblicheremo una varietà di contenuti relativi al Famicom", è poi il messaggio che Nintendo Japan condivide su Twitter per preannunciare l'arrivo di ulteriori sorprese legate al Famicom e, di riflesso, al NES. Tornando al sito celebrativo per i 40 anni del Famicom, il portale riavvolge il nastro dei ricordi e coinvolge gli appassionati vecchi e nuovi di console Nintendo con infografiche esplicative che raccontano gli anni vissuti dalla generazione di videogiocatori cresciuta nel mito dei primi capitoli di Super Mario, Zelda, Mega Man, Kirby, Metroid, Dragon Quest e tantissimi altri capolavori del tempo. Prima di lasciarvi ai commenti, apriamo una finestra sul futuro della casa di Kyoto per invitarvi a leggere le ultime indiscrezioni sul lancio di Nintendo Switch 2 nel 2024.