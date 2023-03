Tanti auguri Oblivion! 17 candeline per l'iconico The Elder Scrolls IV

The Elder Scrolls IV Oblivion compie 17 anni: era il 20 marzo del 2006 quando l'apprezzato Action/RPG di Bethesda faceva il suo esordio negli Stati Uniti su PC e Xbox 360, per poi sbarcare in Europa pochissimi giorni dopo, il 24 marzo.

Atteso con grande entusiasmo dagli appassionati, ancora ammaliati dalle meraviglie di The Elder Scrolls III Morrowind, Oblivion catapultò i fan tra gli scenari di Cyrodiil, una provincia di Tamriel, con il protagonista incarcerato in una delle celle della prigione all'imperiale all'inizio dell'avventura. Neanche il tempo di capire perché il nostro eroe è imprigionato che si ritroverà ben presto a scappare attraverso un passaggio segreto della sua cella, assieme all'imperatore Uriel Septim VII in fuga con la sua scorta da una banda di misteriosi assassini.

Ha così inizio un'avventura epica attraverso un mondo di gioco sconfinato ed evocativo, con il protagonista alla ricerca di un modo per impedire l'apertura dei cancelli di Oblivion. Dopo aver ottenuto grandi consensi di critica e pubblico con l'uscita originale, Oblivion riceverà nei mesi successi due espansioni (Knights of the Nine e Shivering Isles) e sbarcherà anche su PlayStation 3 nel corso del 2007, per poi ricevere una Game of the Year Edition nello stesso anno. Il suo iconico successore, The Elder Scrolls V Skyrim, debutterà nel novembre del 2011.

Quali ricordi avete del kolossal targato Bethesda? Se voleste rigiocarlo, date un'occhiata a TES IV Oblivion a 60fps su Xbox Series X/S, così da farvi un'idea su come gira l'opera sulla piattaforma Xbox di attuale generazione. Su PC, invece, 200 mod ringiovaniscono Oblivion, grazie anche al Ray Tracing.