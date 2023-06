Tanti auguri PES! Konami celebra l'iconica serie calcistica su eFootball 2023

Tempo di grandi festeggiamenti in casa Konami: nel 2023 la serie di Pro Evolution Soccer spegne la bellezza di 28 candeline, e la compagnia nipponica è già pronta a celebrare con un po' d'anticipo l'anniversario attraverso multiple iniziative su eFootball 2023.

Era infatti il 22 dicembre 1995 quando su PlayStation in Giappone faceva il suo esordio il primissimo World Soccer Winning Eleven, commercializzato poco tempo dopo in occidente con il nome di Goal Storm: è stato il primissimo gioco di calcio targato Konami, l'inizio del brand che con il passare degli anni si è evoluto ed ha cambiato nome più volte, divenendo prima noto come ISS Pro per poi chiamarsi ISS Pro Evolution con le iterazioni immediatamente successive. E' infine nel 2001 che il franchise si trasformerà nell'iconico Pro Evolution Soccer (comunemente chiamato PES), un nome mantenuto per numerosi anni prima di lasciare spazio all'odierno eFootball.

I festeggiamenti per l'anniversario avranno inizio su eFootball 2023 il 29 giugno 2023 e proseguiranno fino al prossimo 27 luglio: in questo mese, come rivelato da Konami in un comunicato stampa, ci sarà spazio per campagne, sfide ed omaggi esclusivi rivolti a tutti i giocatori. Si parte già da adesso con il ritorno in eFootball 2023 della modalità Co-op, con tanto di campagna apposita che si svolgerà fino al 13 luglio e con tanto di ricompense in-store giocando un certo numero di partire. Spazio poi all'evento "Legend Challenge" che vedrà gli utenti sfidare i campioni dei club dei più importanti campionati europei, come FC Barcelona e SSC Napoli, mentre con la "Sfida Golden Goal" si compie un tuffo nel passato facendo affrontare i giocatori con le storiche regole del Golden Goal. Infine, nel mese di festeggiamenti tutti gli utenti potranno ricevere diverse ricompense collegandosi al gioco, come ad esempio giocatori epici, contratti Show Time e fino a 440.000 GP e 200 Monete.

Pronti dunque a festeggiare il mai dimenticato PES?