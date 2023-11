Tanti auguri PlayStation 5! Sono passati tre anni dal lancio in USA e Giappone

Il tempo vola, specialmente quando ci si diverte. Sono già passati tre anni da quel 12 novembre 2020, giorno in cui PlayStation 5 è stata lanciata - non senza difficoltà - negli Stati Uniti d'America e in Giappone. Dalle nostra parti, invece, fummo costretti ad attendere una settimana in più, più precisamente fino al 19 novembre 2020.

Sono stati anni molto movimentati, dal momento che la prima parte del ciclo vitale di PlayStation 5 - così come quello di Xbox Series X|S - è stato pesantemente influenzato dalla pandemia, la quale ha provocato gravi problemi di produzione e approvvigionamento. Nonostante non potesse essere reperita nei negozi e i patemi dei primi acquirenti desiderosi di accaparrarsene una (difficile dimenticare le code online, le lunghe attese a il bagarinaggio alle stelle) PlayStation 5 si è ugualmente resa protagonista di un lancio stellare, sicuramente uno dei punti più alti della gestione di Jim Ryan, che terminerà a inizio 2024.

Quest'anno sono finalmente stati risolti i problemi produttivi e distributivi, e Sony si prepara ad affrontare la stagione festiva con un'ampia disponibilità di scorte. Stando all'ultimo report finanziario, sono ben 46,6 milioni le PlayStation 5 vendute in questi tre anni, un dato destinato inevitabilmente a crescere (e di parecchio) in futuro.

A rendere il terzo compleanno di PS5 ancor più memorabile ci ha pensato il lancio di PS5 Slim, già disponibile all'acquisto USA. Trattasi di una versione della console più compatta e leggera, dotata di un maggior quantitativo di memoria d'archiviazione e di un lettore dischi rimovibile. In Europa è attesa nel corso dei prossimi mesi, la data ufficiale non è ancora nota.