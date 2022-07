Tanti auguri Pokémon GO: sei anni fa il lancio negli Stati Uniti

Tempi di festeggiamenti per Pokémon GO. Era il 6 luglio del 2016 quando Niantic pubblicò il rivoluzionario titolo in realtà aumentata per sistemi mobile, dando vita ad un nuovo modo di intendere la caccia ai celebri mostri tascabili di Nintendo rispetto al classici videogiochi su console.

I primi territori ad accogliere l'opera furono Stati Uniti ed Australia, seguiti poi a ruota dall'Europa (Italia compresa), dove Pokémon GO arriva il 13 luglio, per poi finire con il Giappone il 22 dello stesso mese. I giocatori di tutto il pianeta si sono quindi ritrovati a girovagare per le strade delle proprie città alla ricerca dei Pokémon di Prima Generazione, ben visibili sulle dettagliate mappe messe a disposizione da Niantic.

Da allora il gioco è divenuto sempre più grande e ricco di contenuti, accogliendo i mostriciattoli delle generazioni successive e divenendo un vero e proprio fenomeno di culto con tanto di eventi e festival sparsi per il mondo. E sul sito ufficiale gli sviluppatori assicurano che i lavori per rendere ancora più corposa l'esperienza offerta da Pokémon GO non rallenteranno, come del resto testimoniato dalle novità del Pokémon GO Fest 2022, come Campfire ed Ultramondo.

Nonostante il recente report secondo cui Niantic avrebbe cancellato 4 giochi a causa di difficoltà interne, il futuro del celebre gioco Pokémon sembra più solido che mai, in attesa di scoprire quali altre sorprese ci saranno nei prossimi mesi.