Tanti auguri, Shin Megami Tensei! La saga di Atlus compie trent'anni

Correva il 30 ottobre 1992 quando, nella Terra del Sol Levante, approdò una delle saghe videoludiche più iconiche dell'intero panorama: Shin Megami Tensei. Oggi, a distanza di trent'anni esatti, torniamo a celebrare un lavoro dalle incredibili fattezze, divenuto uno dei capisaldi del macro-cosmo dei giochi di ruolo di stampo giapponese.

Non potevamo che iniziare in questo modo i nostri auguri all'ormai trent'enne Shin Megami Tensei, che compie il proprio compleanno oggi, 30 ottobre 2022. Per l'importantissimo anniversario della saga, che celebra un momento fondamentale per Atlus, la compagnia videoludica ha ben deciso di pubblicare un post auto-celebrativo. Come possiamo leggere dal post su Twitter, infatti, "La serie di Shin Megami Tensei, che cominciò con il lancio in Giappone di Shin Megami Tensei il 30 ottobre del 1992, ha appena raggiunto il suo 30esimo anniversario".

"Un grazie a tutti i fan di tutto il mondo per il vostro supporto alla serie!" è la frase che porta al termine il breve e conciso messaggio di ringraziamento per una delle produzioni JRPG più importanti sul suolo giapponese ma, soprattutto, fondamentale anche all'interno del mercato occidentale. Tale successo lo possiamo intravedere anche dalle 800.000 copie vendute nell'arco dei primi due mesi di pubblicazione di Shin Megami Tensei V, l'ultima iterazione della saga arrivata l'11 novembre del 2021 sul mercato.

Non c'è che dire: l'ultima produzione di Atlus Shin Megami tensei V ha anche raggiunto il milione di copie nel mese di aprile 2022, il che è un ottimo traguardo anche a fronte del genere di nicchia dei JRPG - quantomeno sul suolo occidentale -. Ci aspettiamo che la saga riesca a raggiungere sempre più utenti nell'arco degli anni a venire, ma ciò che è più importante è l'arrivo dell'annuncio di un nuovo Shin Megami Tensei nei prossimi mesi. Non vi sono informazioni in merito ad una nuova produzione della saga di Atlus, ma il raggiungimento del 30esimo anniversario non permette di non poter attendere qualche reveal ufficiale di un prodotto del brand.

Non potendo far altro che attendere eventuali comunicazioni ufficiali di Atlus, non possiamo far altro che rimandarvi alla recensione di Shin Megami Tensei V, una grandissima esclusiva della console ibrida della Grande N che ha mostrato il grande potenziale dei JRPG in una veste grafica e ludica di altissimo livello.