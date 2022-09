Tanti auguri Sly Cooper! La serie PlayStation compie 20 anni e celebra con tanti gadget

Dalle colonne del PlayStation Blog, Sucker Punch e Sony invitano tutti gli appassionati di Sly Cooper a unirsi alle celebrazioni per il ventesimo anniversario dalla nascita di questa ormai storica proprietà intellettuale.

Nel festeggiare la serie di Sly Cooper chesegue le avventure dell'omonimo procione antropomorfo e maestro ladro, i membri anziani della software house di Bellevue ripercorrono le tappe fondamentali dello sviluppo del primo capitolo condividendo una serie di simpatici aneddoti.

Il Senior Technical Artist Rob McDaniel, ad esempio, ricorda come "la progettazione dei livelli di Sly 1 è stata un'ottima esperienza formativa, sono passato dai prototipi in LEGO per il tetto di Muggshot alle innumerevoli iterazioni dei livelli che hanno permesso di creare quella che ritenevo essere la perfetta esperienza di gioco. Ricordo di aver lavorato così tanto su quei livelli che anche adesso, quando rigioco a Sly Cooper, rimango sorpreso della bontà del lavoro finale!".

Anche il negozio digitale di PlayStation Gear partecipa ai festeggiamenti per il ventesimo anniversario di Sly Cooper: nel catalogo dello store sono disponibili in preordine un nuovo poster e delle T-shirt che ritraggono Bentley, Murray, Carmelita Fox, Sly e il logo speciale per il 20° compleanno della serie.

Quanto al futuro, Sucker Punch ha già smentito i rumor su inFamous PS5 e Sly Cooper 5, ritenendo però opportuno sottolineare l'intenzione del team di sviluppo di "tenere sempre aperta una porta per il ritorno di queste IP".