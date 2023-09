Tanti auguri Steam! La 'casa dei PC gamer' compie 20 anni, Valve festeggia in grande stile

Le immancabili offerte sui giochi PC e Steam Deck in forte sconto fanno da sfondo alle celebrazioni per i vent'anni di Steam: il negozio digitale più frequentato dai giocatori PC indossa idealmente l'abito delle grandi occasioni con una splendida infografica che ne ripercorre la storia dal 2003 ad oggi.

Nella nuova sezione aperta per l'occasione sulle pagine di Steam, i curatori dello store Valve hanno ben pensato di pizzicare le corde della nostalgia dei milioni di appassionati attraverso delle interessanti schede esplicative piene di curiosità sull'industria dei videogiochi, sulla storia di Steam e sulla cultura pop in generale.

Alle venti 'finestre sul passato' aperte dai ragazzi al seguito di Gabe Newell si aggiungono gli splendidi bozzetti realizzati da Steam per riassumere le infinite emozioni vissute insieme ai giocatori di tutto il mondo, con tanto di filmato che dà ufficialmente il via alle celebrazioni per questa importante ricorrenza.

In ciascuna delle schede pubblicate da Steam sul proprio sito ufficiale troviamo anche dei 'consigli per gli acquisti' (e relativi sconti) sui videogiochi più importanti che sono stati lanciati dal 2003 ad oggi. Nel novero delle iniziative promosse da Steam c'è inoltre spazio per dei gadget gratuiti da riscattare nel Negozio dei Punti, con opere realizzate dall'artista Claire Hummel lasciandosi ispirare dalle ambientazioni e dai personaggi dei videogiochi più iconici di Valve come Counter-Strike e Half-Life.