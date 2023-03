Tanti auguri Steam Deck! La console Valve compie un anno ed è in sconto del 10%

Allontanate (per ora) le ipotesi su Steam Deck 2, per Valve è giunto il momento di celebrare il primo compleanno della sua console portatile. L'azienda statunitense coglie l'occasione per lanciare un'interessante promozione rivolta a tutti coloro che desiderano acquistare il PC ibrido che gioca a fare la console.

A un anno dalla commercializzazione del Deck, gli esponenti di Valve si riaffacciano sulle pagine di Steam per celebrare insieme agli appassionati "i traguardi raggiunti dalla console ibrida in questo anno strepitoso".

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 16 marzo, e fino alle ore 18:00 di giovedì 23 marzo, tutti coloro che acquisteranno Steam Deck sulle pagine del negozio digitale di Valve potranno farlo con uno sconto del 10%. La promozione non è legata a una particolare tipologia di console ma coinvolge tutti i modelli di Steam Deck, con possibilità di risparmio crescenti in funzione dello sconto applicato al prezzo di listino originario:

Steam Deck con eMMC da 64 GB e custodia: 377,10 euro

Steam Deck con SSD MVMe da 256 GB e custodia: 494 euro

Steam Deck con SSD NVMe da 512 GB, vetro acidato antiriflesso e custodia: 611 euro

A prescindere dal modello selezionato, la consegna della console dovrebbe avvenire entro le prime 1-2 settimane dalla finalizzazione dell'ordine, come sottolinea la stessa Valve nella pagina che fornisce tutte le indicazioni sulle funzionalità e sulle modalità di acquisto della console. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Steam Deck.