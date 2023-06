Tanti auguri The Last of Us! Sony celebra i dieci anni dell'iconica serie PlayStation

Sono trascorsi esattamente dieci anni dalla commercializzazione di The Last of Us, l'avventura post-apocalittica di Naughty Dog che ha ridefinito il genere e scritto una delle pagine più importanti della moderna industria videoludica.

Attraverso i profili social più importanti di Sony Interactive Entertainment e del team PlayStation, il colosso tecnologico giapponese si unisce ai festeggiamenti della community per il decimo compleanno di The Last of Us pubblicando diversi messaggi per celebrare l'iconica avventura di Joel ed Ellie.

Basta fare un rapido giro di social come Twitter e controllare il fiume di post collegati agli hashtag #TLOU, #TLOU10 e #TheLastOfUs per rendersi conto dell'incredibile trasporto emotivo e della passione nutrita da chi, da allora, ha percorso il viaggio insieme ai due protagonisti di The Last of Us custodendone dei ricordi indelebili.

Tra i tanti che stanno partecipando a questo 'omaggio social' a TLOU troviamo anche Arnando Licea: il Lead Designer di Naughty Dog ricorda come "The Last of Us è stato il primo gioco che ho contribuito a lanciare. Sono trascorsi esattamente dieci anni da quel giorno, e ricordo ancora come fosse ieri l'entusiasmo e l'eccitazione della community che si avvertivano nell'aria, anche perchè ci trovavamo nel pieno della settimana dell'E3. Poi vidi un GameStop pieno di insegne, cartelloni e oggetti per il marketing di TLOU, è stato davvero surreale".

E voi, quali ricordi custodite gelosamente delle ore trascorse esplorando il mondo post-apocalittico di The Last of Us insieme a Joel ed Ellie? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che su queste pagine trovate il nostro speciale sulla nuova vita di The Last of Us tra remake e serie TV.