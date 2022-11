Tanti auguri Uncharted! Sono passati 15 anni dalla prima avventura di Nathan Drake

Quella di oggi è una data estremamente importante per Naughty Dog, che festeggia il quindicesimo compleanno di una delle sue serie più amate di sempre. Sono infatti passati 15 anni da quell'ormai lontano 19 novembre 2007, giorno in cui Uncharted: Drake's Fortune è approdato sul mercato statunitense in versione PlayStation 3. Tanti auguri, Nathan!

In Europa fummo costretti ad aspettare qualche settimana in più, fino al 7 dicembre 2007 per l'esattezza, per prendere per la prima volta il controllo di Nathan Drake, un giovane avventuroso di belle speranze che all'epoca aveva ancora tutto da dimostrare. I cagnacci di Santa Monica venivano da anni trascorsi a sviluppare platform di successo con animali antropomorfi e personaggi fantastici (parliamo chiaramente di Crash e Jak & Daxter), dunque il novello Indiana Jones venne comprensibilmente accolto con un misto di curiosità e diffidenza dall'utenza di Sony, che tra l'altro aveva anche tanta voglia di spremere la propria PlayStation 3 appena acquistata a 500 e passa euro.

La storia, in ogni caso, parla da sé: negli anni successivi Nathan Drake si è imposto come uno dei personaggi più iconici della storia di PlayStation e dei videogiochi tutti, ripresentandosi più e più volte sulle scene con una serie di sequel osannati dalla critica e amati dai videogiocatori. Uncharted Drake's Fortune, nello specifico, è anche tornato a nuova vita otto anni più tardi nell'ambito della Uncharted: The Nathan Drake Collection sviluppata da Bluepoint Games, che ha tirato a lucido i primi tre capitoli della serie riproponendoli su PlayStation 4.

Qual è il vostro ricordo più bello legato ad Uncharted: Drake's Fortune e Nathan? Per il presidente di Naughty Dog Evan Wells è sicuramente il personaggio di Eddy Raja: "Ci sono molti aspetti del primo Uncharted che amo, ma se dovessi sceglierne solamente uno, allora opterei per Eddy Raja. È ancora oggi uno dei miei personaggi preferiti dal franchise. Ovviamente è un villain, ma è chiaro che lui e Nathan avevano una storia assieme e non sempre si sono trovati ai lati opposti". Trovate questo e molti altri aneddoti raccontati dai creatori del gioco sul sito ufficiale di Naughty Dog.