Tanti giochi in arrivo su GeForce Now: c'è anche Kena Bridge of Spirits

Come spesso accade, la fine di un mese e l'inizio di quello successivo portano con sé tante novità per i vari servizi in abbonamento che rappresentano la nuova frontiera dell'offerta videoludica proposta all'utenza. dopo l'annuncio dei giochi gratis di ottobre di Xbox Live Gold e Game Pass, arrivano alcune novità per GeForce Now.

Il celebre servizio in abbonamento di Cloud Gaming targato Nvidia, infatti, si appresta a ricevere diverse nuove entrate per il mese di ottobre. Nonostante si tratti di un elenco che supera la decina di nuovi titoli, a conquistare il palco di GeForce Now è l'arrivo di Kena: Bridge of Spirits disponibile su Steam, già disponibile per essere acquistato.

Qui di seguito vi elenchiamo la lista completa dei titoli che arriveranno su GeForce Now nei prossimi giorni:

Blind Fate: Edo no Yami

Soulstice

Stones Keeper

Potion Permit

Construction Simulator

Total War: WARHAMMER I, II E III

Dome Keeper

The Legend of Heroes: Trails from Zero

Il già citato Kena Bridge of Spirits

Terra Invicta

Brewmaster: Beer Brewing Simulator

Jagged Alliance: Rage!

Ground Branch

Weable

River City Saga: Three Kingdoms

Purtroppo, come è possibile vedere dalla lista completa dei titoli in arrivo su GeForce Now, vi sono sì diversi titoli interessanti, ma a ben vedere vi è il nome di Kena Bridge of Spirits a risaltare fra tutti. Nonostante sia in arrivo anche la nuova IP Soulstice, targata Reply Games Studios e Modus Games, così come il celebre Total War: WARHAMMER e tanti altri titoli minori - ma comunque interessanti - il capolavoro targato Ember Lab domina la scena.

Per gli utenti abbonati a GeForce Now è arrivato il momento di vestire i panni di Kena, la guida alla ricerca del santuario della montagna che si troverà a vivere un'avventura interessante ma ricca di insidie. Tuttavia, quello targato Nvidia non sarà l'unico servizio che riceverà nuovi contenuti nel prossimo futuro: infatti, anche il Playstation Plus riceverà diversi bonus gratis per alcuni titoli Free to Play.