Tanti giochi indie in arrivo su Switch: Nintendo riassume gli annunci dell'ultimo evento

Il team social della casa di Kyoto riassume le tante sorprese del Nintendo Indie World di aprile con un'infografica che elenca tutti i giochi presentati nel corso dell'evento digitale che ha fatto da sfondo a numerose World Premiere.

Il Direct organizzato da Nintendo ha aperto una finestra sul multiverso interattivo dei videogiochi che approderanno sulla famiglia di console Switch da qui ai prossimi mesi. La grande dinamicità della scena indie viene testimoniata dall'infografica del colosso videoludico giapponese, un vero e proprio caleidoscopio di esperienze virtuali appartenenti ai generi più disparati che si riflette in una rosa particolarmente ampia di titoli, e questo a prescindere dall'assenza di Hollow Knight Silksong dall'evento Nintendo.

I fan di avventure free roaming, ad esempio, saranno felici di sapere che nell'immediato futuro di Switch ci sarà spazio per opere particolarmente originali come Little Kitty Big City ed Europa, alle quali andranno ad aggiungersi il metroidvania Yars Rising, l'action roguelike TMNT Splintered Fate e il puzzle adventure a tinte oscure Lorelei and the Laser Eye.

E che dire allora delle decine di ore di divertimento promesseci da titoli come Steamworld Heist 2, Cat Quest 3, Antonblast e Sticky Business? Nel caso vi foste persi il Nintendo Indie World, in cima alla notizia trovate la registrazione dell'ultimo evento della Grande N interamente focalizzato sui videogiochi della scena indipendente che arriveranno su Switch più avanti nel 2024.

