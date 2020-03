Tanti giochi di Mario, vecchi e nuovi, sarebbero in arrivo su Nintendo Switch nel 2020

Quest'anno Super Mario Bros. spegnerà la sua trentacinquesima candelina e, secondo alcune fonti, Nintendo si starebbe preparando a festeggiare questa ricorrenza alla grande.

A quanto pare, Nintendo starebbe pianificando il ritorno su Nintendo Switch di gran parte del catalogo di Mario degli ultimi 35 anni in versione rimasterizzata, oltre alla pubblicazione di giochi completamente nuovi con protagonista l'idraulico italiano. L'indiscrezione è stata diffusa inizialmente dal portale Video Game Chronicles, ma poi è stata rilanciata anche da Todd Phillips di Eurogamer, che afferma di aver ricevuto conferma da alcune sue fonti.

Esattamente, di quali giochi stiamo parlando? La lista precisa non è nota, ma stando alle fonti di Eurogamer tra i più papabili ci sarebbero Mario Galaxy e un altro paio di giochi 3D scelti tra i preferiti di sempre della comunità. Attualmente sarebbe in sviluppo anche una versione Deluxe di Super Mario 3D World, comprensiva di alcuni livelli inediti. Tra le novità assolute, invece, dovrebbe figurare un nuovo episodio della serie Paper Mario.

Interpellata sulla questione dalla redazione di Eurogamer, Nintendo si è proferire le solite parole di sempre, ovvero che preferisce "non commentare rumor e speculazioni". Se il report dovesse rivelarsi veritiero, allora il 2020 potrebbe andarsi a configurare come uno dei migliori anni di sempre per i fan di Mario. I festeggiamenti, tra l'altro, sono già cominciati con l'annuncio del progetto LEGO Super Mario.