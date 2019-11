Anche i giochi PlayStation VR in offerta per il Black Friday sul PS Store!

Quest'oggi Sony Interactive Entertainment ha lanciato gli sconti del Black Friday sul PlayStation Store. C'è davvero l'imbarazzo della scelta, dal momento che sono finiti in saldo anche titoli piuttosto recenti come Borderlands 3 e The Outer Worlds, giusto per citarne un paio.

Tra i tanti, non potevano certo mancare degli sconti sui giochi per PlayStation VR. In questo caso la selezione è più limitata, ma non per questo meno solida: l'action hollywoodiano Blood & Truth è proposto a 19,99 euro anziché 39,99 euro, mentre l'ottimo platform Astro Bot: Rescue Mission è offerto a 14,99 euro invece di 39,99 euro. Spazio anche Firewall: Zero Hour a 12,99 euro, The Inpatient a 9,99 euro e Gran Turismo Sport a 19,99 euro. Quest'ultimo, ci teniamo a precisare, non è fruibile interamente con PlayStation VR, visto che si limita ad offrire una modalità separata per PlayStation VR.

I saldi dal Black Friday saranno attivi sul PlayStation Store fino alle 00:59 di martedì 3 dicembre. Ne approfittiamo per segnalarvi che sul negozio di Sony sono disponibili anche le promozioni Giochi a meno di 20 euro e Giochi a meno di 10 euro, ed è possibile acquistare un abbonamento di 12 mesi a PlayStation Plus con il 25% di sconto.