Tanti giochi PS4 e PS5 a meno di 2.99 euro con gli sconti del PlayStation Store

Dopo avervi proposto una selezione dei migliori giochi per PS4 e PS5 in sconto a meno di 10 euro, abbassiamo il budget e andiamo alla ricerca dei giochi in offerta a meno di 3 euro su PlayStation Store. Siete pronti a risparmiare?

Iniziamo con Goat Simulator a 1.99 euro, non possiamo poi non citare X-COM 2 a 2.49 euro (super prezzo per il gioco di 2K, sebbene in versione base senza DLC o espansioni), bastano poi 1.99 euro sia per Spike Volleyball che per l'originale DOOM del 1993.

Bee Simulator costa 1.99 euro, così come Monster Energy Supercross The Game e DOOM 2 Hell on Earth mentre DOOM 64 costa 1,64 euro (il prezzo non è casuale). Da segnalare anche, sempre a 1.99 euro, Pac-Man 256 e Lara Croft GO, stesso prezzo per Styx Master of Shadows e vi segnaliamo anche Tennis World Tour Legends Edition a 2,49 euro.

Bastano 1.49 euro per comprare Joe Dever's Lone Wolf Console Edition e Outcast Second Contact, in offerta anche Golf Zero (99 centesimi), Micetopia (99 centesimi) e Bear with Me The Complete Collection a 2,24 euro.

In chiusura, MXGP The Official Motocross Videogame e MotoGP 14 sono in vendita a 99 centesimi l'uno, così come Ducati 90th Anniversary.