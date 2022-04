Tanti giochi PS4 e PS5 a meno di cinque euro con le nuove offerte

Su PlayStation Store ci sono tanti giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 in offerta a meno di cinque euro, e non parliamo solamente di produzioni indie ma anche di titoli AAA e AA di grande richiamo come Star Wars Battlefront 2, Titanfall 2 o Sleeping Dogs.

Iniziamo la nostra rassegna segnalando proprio Star Wars Battlefront 2 a 4.99 euro, Sleeping Dogs a 4.49 euro e Need for Speed Rivals a 4.99 euro. Overcooked! costa 3.99 euro, stesso prezzo per Dead Island Definitive Edition e Titanfall 2 mentre Unravel di Electronic Arts è in offerta a 4,99 euro.

Dead Island Definitive Collection è ancora più conveniente considerando il prezzo di 4.49 euro mentre con 50 centesimi in più potete acquistare DiRT 4 o XCOM 2. Bastano invece 4.49 euro per Darksiders II Deathinitive Edition e 3.99 euro per Darksiders Warmastered Edition.

Si continua con Zombie Army Trilogy a 4.99 euro, Tennis World Tour a 3.99 euro, OnRush a 1.99 euro e Project CARS a 3,74 euro senza dimenticare Peggle 2 a 1.99 euro, Carnival Games VR a 4.99 euro, Don't Starve Console Edition a 3.74 euro, Peaky Blinders Mastermind a 4.99 euro e Last Day of June a 4,99 euro. Infine, RIDE 2 a 3.99 euro e Hotline Miami a 2,49 euro.