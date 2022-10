Tanti giochi PS4, PS5 e Switch in sconto da Unieuro, solo online fino al 30 ottobre

Unieuro lancia le nuove offerte solo online valide fino a domenica 30 ottobre, tra i tanti prodotti in offerta troviamo anche videogiochi per PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch in vendita a prezzo ridotto. Ecco gli sconti più interessanti presenti sul sito di Unieuro.

Elden Ring per PS5 costa 59.99 euro, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 costa 15.99 euro in offerta, ancora più conveniente LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker per PS5 a 34.99 euro, Two Point Campus costa 31.99 euro e vi segnaliamo anche The Dark Pictures Anthology House of Ashes di Supermassive Games a 24,49 euro.

Gotham Knights Edizione Deluxe PS5 costa 81.99 euro invece di 94.99 euro, LEGO Brawls PS5 è in sconto a 34.99 euro mentre Dishonored e Prey The Arkane Collection per PS4 costa 20,99 euro. Dying Light 2 è in offerta a 56.99 euro (versione standard), Matchpoint Tennis costa 39.99 euro, altre offerte coinvolgono giochi come Saints Row, SIFU, Ghostiwre Tokyo per PlayStation 5, Rabbids Party of Legends, Let's Sing 2022, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, MotoGP 22 e Dakar Desert Rally.

Trovate tutte le offerte videogiochi sul sito di Unieuro, gli sconti sono validi fino a domenica 30 ottobre, salvo esaurimento delle scorte disponibili.