Tanti nuovi dettagli sulle abilità e sulle mosse di Ellie in The Last of Us 2

Come abbiamo potuto vedere nella nostra prova di The Last of Us 2, il nuovo capitolo dell'attesissimo titolo di Naughty Dog sarà ricco di novità, sia per quanto riguarda la storia, visto il cambio di protagonista, ad esempio, sia dal punto di vista del gameplay.

In un lungo post sul PlayStation Blog, Sony ha svelato le principali caratteristiche che avrà Ellie nel gioco, e le differenze rispetto al primo capitolo. Gli integratori ad esempio, saranno nuovamente presenti e consentiranno di sbloccare nuove abilità, ma adesso sono state introdotte anche le specializzazioni, grazie alle quali il giocatore potrà plasmare il personaggio secondo il proprio stile di gioco preferito.

Focalizzandosi sulla Sopravvivenza, si miglioreranno salute, modalità ascolto e distanza di lancio, Creazione invece renderà più efficace la realizzazione di potenziamenti, mentre Furtività aumenterà la velocità di movimento da accucciati e sbloccherà i silenziatori per le armi da fuoco.

Quanto al gameplay, essendo Ellie più agile di Joel può saltare e attraversare piccoli crepacci, ma anche schivare gli attacchi corpo a corpo grazie a un tasto dedicato. Tenendo premuto cercio inoltre, Ellie si lancerà a terra per nascondersi alla vista dei nemici, ad esempio, o attraversare passaggi stretti.

Insomma, se avete intenzione di cogliere di sorpresa i vostri nemici, il gioco offre tantissime nuove opportunità per affinare le vostre tecniche, perlomeno contro la CPU. È stato confermato infatti che in The Last of Us 2 non ci sarà il multiplayer online.