Tanti nuovi dettagli sull'endgame di Project Avengers: ci saranno anche nuovi villain

Presentato in pompa magna all'E3 2019, Marvel's Avengers è un gioco attesissimo sia dai fan del franchise che dei videogiochi in generale, ma finora non sono arrivate troppe informazioni sul titolo prodotto da Square Enix.

Per fortuna, durante una recente intervista, il creative director di Crystal Dynamics Noah Hughes ha provveduto a far luce su alcune importanti caratteristiche del videogioco, una fra tutte l'endgame.

Una volta completata la campagna principale infatti, le minacce che affrontiamo nel gioco non scompariranno affatto. Anzi, i nemici che popoleranno le aree incrementeranno il loro potere e diventeranno molto più insidiosi e complessi da battere. L'esperienza post-campagna diventerà progressivamente più difficile, e per questo richiederà una cooperazione sempre più organizzata tra i giocatori.

Durante l'endgame sarà possibile guadagnare personalizzazioni estetiche e continuare a livellare il proprio personaggio, e pare proprio che vedremo anche la presenza di nuovi villain che, essendo stati descritti come "nemici molto più grandi" rispetto a quelli comuni, potrebbero essere sconfitti in attività assimilabili ai classici raid ormai tipici dei Game as a Service.

Inoltre, per mantenere vivo l'interesse nei confronti di Marvel's Avengers, Crystal Dynamics ha in mente di far uscire nuovi contenuti come eroi, mappe e quant'altro, in maniera gratuita.

Marvel's Avengers sarà disponibile su PS4, Xbox One, PC e Stadia il prossimo 15 Maggio. Cosa vi aspettate dal gioco? Per approfondire, avete già dato un'occhiata al gameplay di Marvel's Avengers trapelato al San Diego Comic-Con?