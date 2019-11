Tanti nuovi leak su Star Wars: Jedi Fallen Order a pochi giorni dal lancio

Il day one di Star Wars: Jedi Fallen Order è ormai vicinissimo, dato che il gioco sarà disponibile a partire dal 15 Novembre 2019, ed ora sono arrivati alcuni corposi leak che ci permettono di dare diverse anticipazioni sul gioco.

In particolare è ResetEra ad aver raccolto tante nuove voci a riguardo, che fanno chiarezza sulla quantità di pianeti esplorabili, la presenza o meno di un particolare personaggio, i colori delle spade laser e tanto altro, per cui se non avete intenzione di rovinarvi la sorpresa, valutate se proseguire o meno nella lettura.

Innanzitutto partiamo dalla risposta alla domanda più gettonata: sì, Darth Vader sarà presente nel gioco. Era facilmente prevedibile, ma i leak hanno dato una risposta concreta. I pianeti da esplorare saranno 6, e si conosce già il nome di alcuni di loro: saranno Bogano, Zeffo, Kashyyyk, Dathomir, ed altri due i cui nomi ancora non sono stati formattati.

Ci saranno diversi colori per le spade laser tra cui scegliere, come blu, ciano, verde, indaco, viola, giallo, magenta, arancione, ed il giocatore potrà cambiarli a pacimento durante la partita. Ci sono infine due pianeti non esplorabili, che probabilmente saranno inseriti come futuri DLC.

Che ne pensate di questi leak? Sareste contenti se si rivelassero veritieri? Per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra anteprima di Star Wars Jedi Fallen Order.