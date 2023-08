Tanti sconti con Amazon Gaming Week: migliori offerte per risparmiare

Da oggi e fino al 3 settembre su Amazon ci sono le offerte della Amazon Gaming Week, una vasta selezione di prodotti in vendita a prezzi scontati: dai componenti per PC ai monitor, passando ovviamente per videogiochi e accessori per tutte le principali console PlayStation, Xbox e Nintendo.

Le offerte Amazon Gaming Week sono divise in aree tematiche, troviamo dunque le migliori offerte PC Gaming, migliori offerte sugli accessori, sconti sui videogiochi per console e anche sconti per chi ama il mobile gaming, senza dimenticare i componenti per PC in promozione.

Alimentatori, case, memorie RAM, CPU, schede video, dissipatori, ma anche monitor, mouse, tastiere e sedie da gaming, tutto quello che serve per creare la propria postazione da gioco. Tra i marchi in evidenzia, Amazon cita ASUS ROG, Lenovo, HP, Logitech, Razer, Intel e WD Black.

Ogni giorno nuove offerte che coinvolgono, come detto, vari prodotti legati al mondo del gaming e dell'intrattenimento, dai singoli videogiochi agli accessori. Una buona occasione per rinnovare la propria postazione da gioco: nelle prossime ore e nei prossimi giorni su queste pagine vi suggeriremo le migliori offerte per risparmiare durante la Amazon Gaming Week, tutti gli sconti sono anche sul canale Telegram offerte di Everyeye, le offerte scadono il 3 settembre 2023.

