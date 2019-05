Tanti sconti sul PlayStation Store: giochi a meno di 20 e meno di 10 euro

Sconti per tutti i gusti e per tutte le tasche sul PlayStation Store, visto che Sony ha fatto partire una serie di promozioni interessanti delle quali vi stiamo parlando in questi giorni. Dopo gli sconti Totally Digital e i saldi del mese di Maggio, arrivano altre offerte appetibili.

Si tratta di una selezione di videogame che potete trovare divisi in due categorie: giochi a meno di 20 euro e giochi a meno di 10 euro. Vediamo insieme i titoli più interessanti di questa lista.

Per quanto riguarda i titoli a meno di 20 euro segnaliamo:

Call of Duty Infinite Warfare - 19.99 euro

Far Cry Primal: Apex Edition - 11.99 euro

BioShock The Collection - 11.99 euro

Darksiders 2 Deathinitive Edition - 12.99 euro

Assassin's Creed The Ezio Collection - 19.99 euro

Ma ce ne sono davvero diversi altri che vale una pena controllare, per cui vi rimandiamo al sito ufficiale con l'elenco completo.

A meno di 10 euro invece possiamo trovare:

Watch Dogs Complete Edition - 7.99 euro

For Honor Standard Edition - 9.99 euro

Assassin's Creed Syndicate - 9.99 euro

Batman Arkham VR - 9.99 euro

Darksiders Warmastered Edition - 7.99 euro

Guacamelee!2 - 9.99 euro

Hotline Miami Collection - 7.99 euro

Anche in questo caso vi rimandiamo alla pagina relativa alla promozione per l'elenco completo dei giochi in offerta.