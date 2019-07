Tanti sconti su Steam per celebrare il QuakeCon 2019

Dal 25 al 28 luglio avrà luogo il QuakeCon 2019, e per l'occasione Steam ha lanciato un'interessante iniziativa promozionale, scontando fino all'80% i giochi Bethesda e id Software, che si trovano sulla piattaforma di Valve ad un prezzo davvero allettante.

Da segnalare ad esempio la GOTY di Fallout 4, in sconto del 75% e dunque in vendita al prezzo di 14.99 euro, o RAGE 2, ora in vendita a 29.99 euro, la metà rispetto al prezzo pieno. Per approfondire sul gioco, uscito soltanto due mesi fa, sul nostro sito trovate la recensione di RAGE 2.

Tra gli atri prodotti scontati troviamo The Elder Scrolls Online: Elsweyr a 25.99 euro, Doom a 6.59 euro, Prey a 5.99 euro, la collection di Dishonored a 20.99 euro, un interessante bundle con Wolfenstein: The New Order e il DLC The Old Blood a 9.89 euro, e Wolfenstein 2: The New Colossus al prezzo di 19.79 euro. Una buona occasione per recuperare i due titoli in attesa dell'imminente arrivo di Wolfenstein Youngblood (a proposito: sapevate che su PC Wolfenstein Youngblood arriva un giorno prima, e sarà dunque disponibile già da domani?).

Il catalogo completo delle offerte lo trovate sulla pagina dedicata di Steam, alla quale vi rimandiamo. Che ne pensate? Ne approfitterete?