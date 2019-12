Tantissime skin nell'aggiornamento del negozio di Fortnite di oggi

Come ogni giorno, il negozio di Fortnite si aggiorna portando con sé diverse nuove skin ed oggetti, ed oggi sono in vendita davvero tanti outfit per cambiare il look del vostro personaggio. Ve le ricordate le skin colorate personalizzabili?

Si trattava del Predone Contrassegnato e di tutta quella miriade di look colorati su cui potevano essere applicati i banner e le icone sbloccate dai giocatori durante la Battaglia Reale, e che ora è nuovamente disponibile in tutte le sua varianti sullo store, insieme naturalmente allo scudo stendardo, al mantello, al piccone e al glider tutti personalizzabili. Le skin in questione costano 800 V-Bucks.

Costano invece un po' di più quelle natalizie, dedicate allo Schiaccianoci: Crackshot e Crackabella costano rispettivamente 2000 e 1500 V-Bucks, ai quali vanno aggiunti gli 800 dello Snow Globe, se volete dargli un tocco natalizio in più. Debutta infine il balletto Crackdown.

Nelle Daily Sales troviamo invece i due balletti Rage Quit e Banner Wave, il piccone Fixation e le skin Scarlet Defender e Nara. Ovviamente vi ricordiamo come sempre che gli oggetti acquistati hanno come unica funzione quella di cambiare il look del vostro personaggio, e non danno alcun vantaggio in battaglia. Che ne pensate del nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite?

Intanto è attivo l'evento Fortnite x Star Wars, ed Epic Games ha tagliato il prezzo di Salva il Mondo: trovate tutte le ultime novità sul nostro sito.