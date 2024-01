Tantissimi giochi SNES e Mega Drive ritrovati in un magazzino USA: sono immacolati!

Il Retrogaming è diventato un hobby sempre più popolare tra i giocatori ma anche molto impegnativo economicamente, a causa dei valori sempre più alti raggiunti da autentici pezzi da collezione del passato. Ma intanto c'è chi ha rinvenuto una vera e propria fortuna all'interno di un magazzino del Nebraska

In un video risalente al febbraio del 2022 il canale Youtube GamestoreAF ci mostra infatti quanto ritrovato all'interno del locale, letteralmente centinaia di videogiochi vintage ancora mai aperti tra Super Nintendo, SEGA Mega Drive/Genesis (ecco quali sono i migliori giochi per SEGA Mega Drive) ed altre piattaforme ancora, lasciati lì in seguito alla chiusura di un negozio attorno la metà degli anni '90. E come se non bastasse ci sono anche migliaia di titoli usati sempre provenienti da quell'epoca, con produzioni anche per sistemi quali 3DO, SEGA Saturn e SEGA CD.

Il bello è che non ci sono unicamente giochi molto popolari come ad esempio Street Fighter II per SNES, ma è possibile notare anche pezzi pregiatissimi a livello collezionistico dal valore che può arrivare anche a migliaia di dollari se tenuti in condizioni immacolate. Ninja Warriors, Splatterhouse 3, ActRaiser 2, Brain Lord e Breath of Fire II sono soltanto alcuni dei nomi più illustri che emergono dal filmato. E si conclude in bellezza con un Chrono Trigger ancora incellofanato, affiancato da ulteriori classici come Final Fantasy VI, TMNT IV Turtles in Time (forse il miglior gioco sulle Tartarughe Ninja mai realizzato) e Gunstar Heroes.

Appassionati di retrogaming, questo video fa proprio al caso vostro!