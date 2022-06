Tantissimi giochi Xbox in sviluppo: faticoso pianificarne i lanci per Matt Booty

L'Xbox & Bethesda Showcase ci ha offerto diversi aggiornamenti e novità sui giochi in arrivo su PC e Xbox nel corso del prossimi 12 mesi, compresi alcuni importanti pezzi da novanta. Starfield si è mostrato nel primo video gameplay a chiusura dell'evento, e promette di essere uno dei titoli più caldi del 2023 di Microsoft.

Sempre nel corso della prima metà del prossimo anno è previsto anche il debutto di Redfall, altra esclusiva di punta realizzata da Arkane, tuttavia lo Showcase ha indirettamente anche confermato, tramite la loro assenza, che moltissime altre produzioni sono ancora molto lontane dal loro esordio nonostante siano già state annunciate da tempo. Giochi come Avowed, Fable, Perfect Dark o il nuovo Indiana Jones di MachineGames, giusto per fare alcuni nomi, non sono stati mostrati durante la trasmissione, segno che non lo vedremo prima di fine 2023 ed oltre.

Che Xbox stia avendo difficoltà a gestire la mole di grosse produzioni in sviluppo, con conseguente difficoltà a pianificare le finestre di lancio? E' ciò che riporta il portale Dualshockers, che ha avuto modo di guardare dal vivo lo Showcase di Microsoft, e tale ipotesi sarebbe stata sollevata nientemeno che dal capo degli Xbox Game Studios in persona, Matt Booty.

Booty ha infatti sottolineato durante l'evento che i giochi in sviluppo per Xbox sono talmente tanti che sta risultando più complicato del previsto trovare una giusta collocazione per ciascuno di essi. Ha comunque sottolineato che tutti i team in forza a Microsoft stanno lavorando duramente sui progetti in cantiere, con Booty che ringrazia i fan sparsi per il mondo per il loro sostegno. Bisogna, dunque, portare pazienza: un poco alla volta tutte le grandi produzioni in sviluppo troveranno il loro spazio, con un lancio studiato con attenzione volto a valorizzarli il più possibile.

Aspettando intanto Starfield e Redfall, ricordiamo che il nuovo gioco di Hideo Kojima è stato confermato all'Xbox Showcase e sfrutterà le potenzialità del cloud. La carne al fuoco, insomma, è davvero tanta.