Migliori giochi PSVR in offerta a sconto sul PlayStation Store

È un ottimo momento per i possessori di PS VR che hanno ora una ragione in più per passare l'estate tentando di scappare dalla monotonia e calura estiva, immergendosi in qualche esperienza nella realtà virtuale, grazie agli sconti del PlayStation Store.

Sony ha infatti messo in vendita a prezzo scontato tantissimi titoli del catalogo PlayStation VR, tra i quali troviamo alcune offerte davvero allettanti. Si parte con Astro Bot, una delle esperienze VR più apprezzate per il nuovo tocco dato al genere platform, che si trova ora al prezzo di 19.99 euro. Potete approfondire leggendo la nostra recensione di Astro Bot.

Altrettanto apprezzato è lo sparatutto Blood & Truth, che ora costa 24.99 euro, ossia il 37% in meno rispetto al prezzo di listino. Sul nostro sito trovate anche la nostra recensione di Blood & Truth. Altro titolo molto particolare è Superhot VR, che costa 14.99 euro.

Da segnalare anche Borderlands 2 VR, che potete recuperare in attesa di mettere finalmente le mani sul terzo capitolo, che ora costa 29.99 euro, Ace Combat 7, dove potrete sfrecciare a bordo del vostro aereo sborsando solo 34.99 euro. Se cercate invece qualcosa di più leggero, ma ugualmente "catchy", c'è Tetris Effect a 24.99 euro e Rick and Morty: Virtual Rick-Ality a 14.99 euro.

Per la lista completa vi rimandiamo al sito ufficiale del PlayStation Store, visto che si tratta davvero di tanti titoli. Avete già fatto la vostra lista della spesa?