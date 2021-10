Tantissimi videogiochi in offerta nel nuovo volantino Sottocosto Top Unieuro

Online le nuove offerte top del Sottocosto Unieuro valide fino al 17 ottobre su una selezione di prodotti, tra i quali anche Nintendo Switch e giochi per la console ibrida, ma non solo.

Nintendo Switch Modello 2019 costa 269.90 euro nelle varianti con Joy-Con Grigi o Joy-Con Blu/Rosso Neon, in offerta anche tanti giochi per Nintendo Switch come Super Smash Bros Ultimate a 59.99 euro, Pokemon Spada a 49.99 euro, stesso prezzo per The Legend of Zelda Skyward Sword HD, in offerta anche i Joy-Con a 69,99 euro la coppia, vari colori disponibili tra cui giallo e blu, rosso e blu neon, viola e giallo.

E ancora, Monster Hunter Rise a 49.99 euro, The Legend of Zelda Breath of the Wild a 59.99 euro, Call of Duty Black Ops Cold War a 39.99 euro e Pokemon Scudo a 49,99 euro. Nintendo Switch Lite costa 189.99 euro disponibile nelle colorazioni blu, turchese, corallo, grigio e giallo.

Da segnalare anche il bundle Assassin's Creed Valhalla + Watch Dogs Legion a 49.99 euro, una bella offerta per comprare i due giochi Ubisoft a prezzo scontato. Tutte le offerte aggiornate con i prezzi scontati le trovate sul sito di Unieuro, promozioni valide fino al prossimo 17 ottobre 2021.