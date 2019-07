Meglio tardi che mai: Kingdom Under Fire 2 arriva in Occidente a fine 2019!

Dalle pagine del profilo Facebook ufficiale di Blueside, i vertici della casa di sviluppo sudcoreana annunciano a sorpresa di aver stretto un accordo con Gameforge per portare in Occidente Kingdom Under Fire 2 dopo più di quattro anni dalla sua uscita asiatica.

Con un comunicato congiunto, l'amministratore delegato di Blueside Sejung Kim e il Chief Product Officer di Gameforge Tomislav Perkovic motivano tale scelta affermando che l'approdo in Nord America ed Europa del loro MMORPG venato di elementi strategici è dovuto al grande amore che i videogiocatori occidentali nutrono per questo genere di esperienze multiplayer.

La partnership con il colosso dei giochi online su browser Gameforge permetterà così agli autori di Seul di dedicarsi alla trasposizione dal giapponese all'inglese di tutti gli elementi narrativi, grafici e di gameplay di Kingdom Under Fire 2, per poi appoggiarsi alla capillare infrastruttura di server della compagnia tedesca nella speranza di riguadagnare la fiducia dei fan della serie.

Dopo una serie inenarrabile di ritardi in un rimpallo di piattaforme (come PS4) e di motori grafici che ha finito col logorare le ambizioni originarie di Blueside, l'esperienza ruolistico-strategica di KUF2 sarà perciò accessibile, finalmente, ai fan occidentali di MMORPG su PC entro la fine del 2019. In questa sua nuova versione, ovviamente, Kingdom Under Fire 2 vanterà tutti i contenuti aggiuntivi e i miglioramenti compiuti dagli sviluppatori sudcoreani con l'edizione lanciata nell'ormai lontano 2015 sui mercati asiatici.