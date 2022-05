Meglio tardi che mai: i server di Dark Souls stanno per riaprire su PC!

Con il malumore crescente degli appassionati per i server di Dark Souls offline su PC da più di 100 giorni, un rappresentante di FromSoftware ha confermato ai giornalisti di PCGamer l'imminente riattivazione delle funzionalità multiplayer in tutti i capitoli della trilogia soulslike su PC.

A quattro mesi di distanza dalla scoperta della grave falla nella chat delle versioni PC di Dark Souls che ha indotto gli sviluppatori a bloccare ogni funzione di rete, intravediamo finalmente la proverbiale "luce in fondo al tunnel".

Un portavoce di FromSoftware ha infatti spiegato ai colleghi di PCGamer che "stiamo attualmente ripristinando i server online per le versioni PC della serie di Dark Souls. Il nostro programma prevede la riattivazione dei servizi online per ciascuno dei giochi, per poi ripristinare definitivamente i server di Dark Souls una volta completato il lavoro necessario per correggere il problema emerso".

La casa di sviluppo giapponese che ha dato recentemente alla luce il capolavoro open world Elden Ring sottolinea inoltre che "forniremo ulteriori aggiornamenti non appena il programma di ripristino verrà finalizzato dal nostro team. Vogliamo cogliere quest'occasione per ringraziare tutti i nostri giocatori per la pazienza e comprensione dimostrataci mentre lavoriamo per risolvere questo problema".

A giudicare da quanto precisato da FromSoftware, quindi, la riattivazione dei server e delle funzionalità online della serie partirà presto ma avverrà in maniera graduale, iniziando presumibilmente dal primo capitolo di Dark Souls per poi coinvolgere i server di Dark Souls 2 e, infine, di Dark Souls 3 su PC, chiudendo (si spera definitivamente) il grave exploit della chat di Dark Souls scoperto a gennaio.