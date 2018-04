Taro sul sequel di NieR Automata: "Se Square-Enix mi darà i soldi, farò qualunque cosa"

In occasione del Pax East, la testata di GameReactor.com ha avuto modo di intervistare Yoko Taro, l'eccentrico director di NieR: Automata, action game disponibile su PlayStation 4 e PC che è riuscito a guadagnarsi le lodi di critica e giocatori.

Proprio il titolo sviluppato da Platinum Games e pubblicato da Square-Enix è stato al centro dell'intervista. Interrogato sul plausibile arrivo di un sequel della serie di NieR, dopo il grande successo di Automata, Taro ha così dichiarato:

"Se Square-Enix mi darà i soldi, realizzerò qualunque cosa", ha affermato il director nipponico, che come al solito non si perde in troppi giri di parole. "Quindi fatelo sapere a Square-Enix, e se loro vorranno, allora lo farò".

Il director ha inoltre parlato della scelta di includere molteplici finali nel suo gioco, da sbloccare tramite il completamento di tre playthrough. A quanto pare, la decisione è stata obbligata dal budget monetario reso disponibile a Platinum e Taro, che non ha reso possibile l'applicazione di soluzioni più complesse.

"Quando stavamo pensando di creare un titolo che potesse tenere impegnati per diverso tempo i giocatori, eravamo limitati dal numero di aree realizzate secondo i nostri budget e i costi di lavoro, e quindi abbiamo optato per i molteplici playthrough. In questo modo abbiamo creato un ambiente che i giocatori avrebbero visitato più volte, e limitato le aree che avremmo dovuto creare. Quindi si è trattato di un problema monetario".

NieR: Automata è disponibile per PC e PS4. Anche Yosuke Saito si è recentemente espresso sul possibile arrivo di un seguito del gioco.