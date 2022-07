Tartarughe Ninja: quando esce la Cowabunga Collection? Lo svela il nuovo video

Dalle colonne di IGN.com, i rappresentanti di Konami sciolgono le ultime riserve sulla data di lancio della Cowabunga Collection di TMNT con un video che mostra delle scene di gameplay inedite tratte, ovviamente, dai tanti titoli presenti in questa ricca raccolta dedicata alle Tartarughe Ninja.

La collezione definitiva con tutte le avventure classiche vissute da Donatello, Leonardo, Michelangelo e Raffaello vanterà ben tredici videogiochi della serie di TMNT, ivi comprese le rispettive versioni in giapponese che presentano delle differenze rispetto alle controparti occidentali.

Qualora ve la foste persa, eccovi la lista completa dei titoli presenti in questa raccolta che abbraccia tutti i videogiochi delle Tartarughe Ninja dalle versioni arcade per cabinato alle trasposizioni per console come NES, SEGA Mega Drive, Game Boy e Super Nintendo:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

TMNT: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles 2: The Arcade Game (NES)

TMNT 3: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

TMNT: The Hyperstone Heist (SEGA Mega Drive)

TMNT: Tournament Fighters (SEGA Mega Drive)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

TMNT 2: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Grazie all'ultimo video confezionato da Konami possiamo così fissare la data di lancio ufficiale di TNMT The Cowabunga Collection al prossimo 30 agosto su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.