Le Tartarughe Ninja sbarcano su Fortnite: il teaser trailer è uno spettacolo

I precedenti rumor sull'arrivo delle Tartarughe Ninja in Fortnite sono diventati ufficialmente realtà: Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello si preparano a combattere all'interno del celebre Battle Royale di Epic Games, e il loro debutto è anticipato da uno spettacolare ed esilarante teaser trailer.

A partire dal 9 febbraio 2024, le Tartarughe Ninja ritornano in Fortnite, pronte a scatenarsi sul campo di battaglia con le loro iconiche armi per la gioia di tutti i loro fan. I quattro guerrieri sono protagonisti di un evento apposito con missioni a tema che mette a disposizione una skin del loro principale nemico, Shredder, come ricompensa principale, oltre a diversi altri contenuti come un veicolo aggiuntivo e diversi oggetti collegati al franchise delle Teenage Mutant Ninja Turtles. Pronti dunque a gridare "Cowabunga" non appena inizia la partita?

Per Fortnite si tratta dell'ennesimo celebre crossover, e di certo non ha intenzione di fermarsi qui: stando agli ultimi leak una skin a tema Power Rangers sta per arrivare in Fortnite, nello specifico Crimson Hawk, sebbene per adesso non ci siano conferme ufficiali in merito. In ogni caso è poco ma sicuro: il Battle Royale targato Epic Games ha ancora tantissime sorprese in serbo per tutti i giocatori da qui ai prossimi mesi.