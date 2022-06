Tartarughe Ninja Shredder's Revenge è su Xbox Game Pass?

Il Summer Game Fest è stato l'occasione per avere un nuovo assaggio di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, il nuovo picchiaduro a scorrimento basato sulle celebri Tartarughe Ninja prodotto da DotEmu, che promette di far rivivere i fasti dei vecchi beat 'em up dedicati alla serie.

Sappiamo già quando uscirà TMNT Shredder's Revenge, ma sappiamo anche se sarà subito al day one su Xbox Game Pass oppure no? Ebbene, DotEmu ha dato una risposta definitiva al quesito e ci sono ottime notizie: il nuovo gioco delle Tartarughe Ninja arriverà nel catalogo di Microsoft subito all'esordio, pronto per essere giocato da tutti gli abbonati al servizio, magari in compagnia di altri giocatori dato che Shredder's Revenge offrirà il multiplayer cooperativo sia online che locale coinvolgendo fino ad un massimo di sei giocatori.

Oltre a Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo, tra i personaggi giocabili troveremo anche April O'Neil, il maestro Splinter e l'appena confermato Casey Jones, protagonisti di un'avventura che promette azione senza sosta e mazzate in grande stile a suon di spettacolari combo ed attacchi speciali. Una realizzazione visiva 2D curatissima in ogni dettaglio è infine la proverbiale ciliegina sulla torta che farà la gioia degli amanti delle TMNT.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra prova di TMNT Shredder's Revenge, dove mettiamo in risalto tutti gli aspetti che ci hanno convinto maggiormente del titolo sviluppato da Tribute Games.