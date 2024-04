Le Tartarughe Ninja sono tornate: vivi le loro avventure con Countercade

Arcade1UP Countercade di Teenage Mutant Ninja Turtles è una soluzione davvero unica per quanti hanno amato e amano le mitiche Tartarughe Ninja. Quattro fratelli tartaruga dalle fattezze quasi umane grazie a una sostanza riversata nelle fogne. Oggi potrai acquistare questo Counterarcade a un prezzo imperdibile: quasi metà prezzo, a 139,99 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Countercade di Arcade1Up è di dimensioni compatte ma estremamente divertente!

Le caratteristiche includono controlli reali a grandezza naturale per un giocatore, un vivace schermo da 8" e un jack per cuffie. Arcade1Up Countercades è insomma il modo di portare la classica esperienza arcade a casa o in ufficio, anche se sei a corto di spazio!

Due giochi in 1, per immergersi nel mitico mondo delle Tartarughe Ninja, le quali, a distanza di quasi mezzo secolo dalla loro prima comparsa, ancora danno spunto per nuovi film e appunto videogame.

Ti sembrerà di essere in una sala giochi, pur restando comodamente a casa e con un piccolo device tra le mani.

Sfrutta lo sconto del 44% e divertiti con i mitici Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo. Per un totale di 139,99 euro. Praticamente 110 euro in meno del prezzo di listino.

