Tasomachi Behind The Twilight: il platform del designer di Zelda BOTW è disponibile su PC

Le alte sfere di Playism e gli sviluppatori di Orbital Express celebrano l'uscita su PC Tasomachi Behind the Twilight con un trailer che tratteggia i contorni ludici, narrativi e artistici dell'ultimo platform GDR ideato da Nocras, esperto designer che ha lavorato alle ambientazioni di Zelda Breath of the Wild.

Il mondo fantasy di Behind the Twilight è ispirato all'arte e all'architettura dell'Estremo Oriente e fa da sfondo alle gesta compiute da Yukumo, un'esploratrice giunta in questo antico regno con il suo dirigibile. Tra fiori di ciliegio e templi millenari, la missione da compiere nei panni di Yukumo sarà quella di esplorare lo scenario per andare alla ricerca dei pezzi di ricambio necessari a riparare il sistema di propulsione e navigazione del dirigibile.

Sul fronte della giocabilità, Tasomachi attinge a piene mani dall'esperienza dei "platform di collezionismo" di fine anni '90 per offrire ai patiti del genere un viaggio interattivo all'interno di livelli pieni di monete, potenziamenti, costumi e oggetti da raccogliere. Per rendere ancora più suggestiva l'avventura, gli autori al seguito di Nocras hanno affidato la creazione della colonna sonora alle cure di Ujico, un musicista e compositore giapponese con più di un milione di iscritti su YouTube e oltre 600.000 ascoltatori mensili su Spotify.

Tasomachi Behind the Twilight è disponibile da oggi, 14 aprile, su PC negli store digitali di Steam e GOG.com: in calce e in cima alla notizia trovate il video e le immagini di lancio.