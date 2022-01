Tasomachi: il GDR del designer di BOTW arriva su PS4 e Switch, cancellata la versione Xbox

A un anno di distanza dal lancio su PC di Tasomachi Behind The Twilight, il publisher Playism si prepara all'approdo su PS4 e Nintendo Switch dell'avventura ruolistica di Orbital Express e approfitta dell'ultimo video gameplay per annunciarne la data d'uscita su console.

L'editore giapponese spiega però che Tasomachi, contrariamente a quanto preannunciato, non vedrà la luce su piattaforme Xbox per via di non meglio precisati "problemi tecnici" che, evidentemente, si sono palesati nello sviluppo della trasposizione Xbox One.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Behind the Twilight è un platform adventure ideato da Nocras, esperto designer ex Nintendo che ha contribuito alla realizzazione degli scenari (e non solo) di Zelda Breath of the Wild.

Il mondo fantasy tratteggiato da Nocras e dagli autori di Orbital Express ci condurrà in una dimensione parallela ispirata all'arte e all'architettura delle millenarie civiltà dell'Estremo Oriente: il nostro compito è quello di interpretare l'esploratrice Yukumo e di imbarcarci (letteralmente!) in un lungo viaggio a bordo di un dirigibile volante per andare alla ricerca dei pezzi di ricambio necessari a riparare il sistema di propulsione del vascello.

Il cuore pulsante del titolo è perciò rappresentato dalle attività da svolgere per acquisire queste componenti all'interno di scenari particolarmente suggestivi e dall'accentuata "tridimensionalità", con tante aree da scoprire sfruttando i potenziamenti acquisiti. Il tutto, viene accompagnato dalla colonna sonora di Ujico, musicista e compositore nipponico con più di un milione di iscritti su YouTube. Il lancio delle versioni console di Tasomachi Behind the Twilight è previsto per il 28 aprile 2022 su Nintendo Switch, PS4 e in retrocompatibilità su PlayStation 5.