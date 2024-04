La Tastiera dell'Interruttore ottico analogico finalmente scontata!

Razer Tartarus Pro - Tastiera dell'Interruttore Ottico Analogico funziona in questo modo: invece di ottenere un'azione quando si preme un tasto, registra diversi livelli di regolazione della pressione nella stessa sequenza di tasti, fornendo un livello di comando più accurato similmente a quanto accade con i controller thumbstick.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Razer Tartarus Pro offre una sensibilità di pressione dei tasti personalizzabile. Calibra in base a velocità, controllo o un equilibrio di entrambi. Inoltre, migliora il tuo stile di gioco impostando il tastierino per essere sensibile quanto vuoi.

Con questo dispositivo raggiungi una nuova dimensione nel PC gaming grazie al thumbpad direzionale a 8 vie che può essere assegnato alla navigazione o ad ancora più comandi.

Che tu stia facendo partire un gioco diverso o scambiando loadout delle abilità, goditi comodità e vantaggio superiori del pulsante sul lato del tastierino, che modifica istantaneamente il tuo profilo.

Puoi associare due funzioni a ciascun tasto: una che si attiva con una pressione parziale e un'altra con una pressione completa.

Puoi rendere più efficiente la rotazione delle tue abilità e il tuo gameplay grazie alla libertà di ideare macro avanzate e preparare la configurazione perfetta per qualsiasi boss con una raccolta di profili memorizzati.

Approfitta dell'offerta a tempo: il 9% di sconto, per un prezzo super a 135,99 euro!

