Tatsumi Kimishima accenna all'arrivo di nuovi giochi Switch non ancora annunciati

Sappiamo che Nintendo ha in programma di vendere 20 milioni di Switch durante l'anno fiscale in corso, che terminerà il 31 marzo 2019. Obiettivo impegnativo, ma secondo il presidente Tatsumi Kimishima "raggiungibile grazie a un piano già stilato minuziosamente".

Il presidente uscente della casa si Kyoto fa sapere di essere fiducioso a riguardo e fa capire che "i giochi necessari per raggiungere l'obiettivo sono già in programma", un probabile riferito a Pokemon per Switch e Metroid Prime 4, ma probabilmente anche ad altri titoli non ancora annunciati ma capaci di trainare le vendite della console.

Kimishima ha poi ribadito come "Nintendo continuerà a puntare su prodotti unici e originali, cercando di riavvicinare al mondo dei videogiochi anche coloro che non toccano un controller da anni." Tra i giochi Nintendo in arrivo su Switch ricordiamo Pokemon, Fire Emblem, Super Smash Bros, Metroid Prime 4 e Yoshi, rumor recenti vorrebbero la compagnia pronta ad annunciare nuovi episodi di Pikmin ed Animal Crossing, nessuna conferma però è ancora giunta a riguardo. Forse ne sapremo di più all'E3...