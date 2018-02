Tatsumi Kimishima: Nintendo Switch sarà supportato per almeno 7/10 anni

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il presidente disi è espresso sul futuro di Switch, dichiarando che l'intenzione della compagnia è quella di supportare la piattaorma per più di 5 o 6 anni, periodo che corrisponde al tradizionale ciclo di vita di una console.

Nelle intenzioni di Kimishima, Switch sarà supportato per 7/10 anni, anche se questa idea andrà necessariamente a scontrarsi con le variabili condizioni di mercato. In ogni caso, Nintendo crede fermamente in Switch e nel suo successo a lungo termine, i piani attuali prevedono pieno supporto per ancora molti anni, sebbene il presidente non abbia voluto rivelare ulteriori dettagli in merito.

In appena nove mesi, Nintendo Switch ha superato quota 13 milioni di unità distribuite, vendendo con gli stessi ritmi di Wii e PlayStation 4 nello stesso lasso di tempo.