Tatsumi Kimishima parla dei giochi in arrivo su Nintendo Switch nel 2018

Nel corso di una recente riunione con gli investitori, il presidente diTatsumi Kimishima ha parlato dei giochi in arrivo sunel 2018, dichiarandosi fiducioso sul crescente supporto garantito dalle software house e dai publisher.

"I nuovi giochi in arrivo su Nintendo Switch sono pensati per soddisfare i gusti di tutti, dai nostri appassionati di vecchia data alle famiglie. Come mostrato nell'immagine, a partire da febbraio pubblicheremo un'ampia gamma di esclusive che amplieranno l'offerta della console. Più di 300 titoli third party sono già disponibili su Switch, e in quest'ottica siamo fiduciosi che la disponibilità di giochi continuerà ad accelerare grazie alla diffusione della console e alla sua attrattiva esercitata verso i publisher e gli sviluppatori." dichiara il presidente Tatsumi Kimishima, riferendosi all'immagine che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Come possiamo notare, tra le esclusive in arrivo su Switch nel 2018 troviamo Bayonetta 2, Kirby Star Allies, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Mario Tennis Aces e Yoshi, senza dimenticare l'esperienza interattiva proposta da Nintendo Labo. Ricordiamo inoltre che Kimishima si è già espresso sull'intenzione di supportare Switch per almeno 7/10 anni.